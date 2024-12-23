Салами: наша сила превышает границы Ирана, врагам следует пересмотреть свои расчёты

Он подчеркнул, что первая ошибка противников может стать для них последней.

Во время церемонии, посвящённой спуску на воду океанского лайнера «Шахид Рудаки» в водах Персидского залива, Салами отметил, что молодые моджахеды и герои Ирана гордятся своей готовностью защищать страну. «Мы уверены в том, что ни одна сила в этом мире не сможет нас одолеть на суше, на море или в воздухе», — заявил он.

Салами также подчеркнул, что Палестина остаётся важным элементом борьбы. «Иран не утратил своего оружия, и наша вера совпадает с верой ливанцев и йеменцев», — отметил он, добавив, что враги меняются, однако каждое государство действует в своих интересах.

«Сионисты думают, что достигли успеха, убивая женщин, детей и безоружных людей в Газе, но на самом деле они живут в большем беспокойстве, чем раньше, и не имеют четкого видения будущего», — резюмировал он.