23 дек. 2024 г., 15:27
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Новости ID: 85698448
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Салами: наша сила превышает границы Ирана, врагам следует пересмотреть свои расчёты

23 дек. 2024 г., 15:27
Новости ID: 85698448
Салами: наша сила превышает границы Ирана, врагам следует пересмотреть свои расчёты

Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что сила Ирана выходит за пределы его границ, и призвал врагов страны пересмотреть свои стратегические расчёты, учитывая эту мощь.

Он подчеркнул, что первая ошибка противников может стать для них последней.

Во время церемонии, посвящённой спуску на воду океанского лайнера «Шахид Рудаки» в водах Персидского залива, Салами отметил, что молодые моджахеды и герои Ирана гордятся своей готовностью защищать страну. «Мы уверены в том, что ни одна сила в этом мире не сможет нас одолеть на суше, на море или в воздухе», — заявил он.

Салами также подчеркнул, что Палестина остаётся важным элементом борьбы. «Иран не утратил своего оружия, и наша вера совпадает с верой ливанцев и йеменцев», — отметил он, добавив, что враги меняются, однако каждое государство действует в своих интересах.

«Сионисты думают, что достигли успеха, убивая женщин, детей и безоружных людей в Газе, но на самом деле они живут в большем беспокойстве, чем раньше, и не имеют четкого видения будущего», — резюмировал он.

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