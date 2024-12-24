В канун Рождества Христова в церкви Ванк в Исфахан

Армяне, проживающие в районе Джульфы в Исфахане, готовятся к Новому году, украшая церковь Ванк. Они планируют провести праздничные мероприятия и угощать всех желающих. Церковь Ванк — историческое и религиозное место для армян Исфахана, расположенное в Джульфе, и в это время года традиционно украшается.