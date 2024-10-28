Современное искусство Ирана впервые представили в Москве

Всего в отдельной Персидской секции представлены 59 картин и 9 арт-объектов 50 иранских художников, привезенных в российскую столицу четырьмя известными иранскими галереями на пяти стендах — Artibition A Gallery, Artibition B Gallery, Baashgaah Gallery, Nian Art Gallery, NAM Art Gallery.

Иранские галереи уже давно сотрудничают со странами Ближнего Востока и Западной Азии, а теперь планируют начать активно работать и с российскими коллекционерами и арт-сообществом. Участие в Cosmoscow, которая в общей сложности собрала более 1500 работ из 91 галереи и продлится до 27 октября включительно, стало для них первым шагом к покорению российского рынка.

По словам главы Культурного Представительства при Посольстве Ирана в РФ Масуда Ахмадванда, главной задачей Персидской секции было продемонстрировать разнообразие жанров, тем и мотивов, с которыми работают иранские художники.

«Вариативность иранской арт-сцены – это наша особенная черта. Иранские художники добились национального и мирового признания благодаря своему критическому подходу и умению тонко сочетать в своих произведениях как религиозные мотивы и традиции, в том числе иранской миниатюры, связь с корнями и богатой историей, так и веяния современной культуры», - отметил Ахмадванд.

Одной из самых заметных работ, представленных в иранском разделе, стала картина художницы Марьяма Абеди. Она работает в технике ассамбляжа, используя полосы традиционной иранской ткани в своих геометричных монохромных полотнах, которые отсылают к архитектуре Месопотамии. Большой интерес вызвала и работа Endless Prayers (Rumi) I художника YZ Kami (Камрана Юсефзаде). В ней художник использует отрывки стихов Руми, которые образуют композицию, напоминающую купол мечети.

Внимание коллекционеров привлекло и полотно Резы Дерахшани из серии «Охота», на котором художник демонстрирует ритмичность, движение и контрасты, вдохновляясь традиционными сценами конной царской охоты. Посетители также смогли увидеть произведение художника Тимо Нассери «Пион». Нассери, опираясь на свое инженерное и пространственное видение, переосмысляет иранскую архитектуру и каллиграфию. При этом его визуальный язык интуитивно понятен московской аудитории, знакомой с пространственными и кинетическими работами российского художника Франсиско Инфанте.

Экспозиция персидского искусства на Cosmoscow была подготовлена при поддержке российской компании «Культуринг», которая занимается выстраиванием культурного диалога между Россией и Ираном.

«На первый взгляд может показаться, что культура Ирана и России, наши способы восприятия мира сильно отличаются. Однако нас многое объединяет – стремление к созиданию, к исследованиям и расширению знаний, взаимный интерес и открытость к дружбе, диалогу и сотрудничеству. Нашу команду очень вдохновляет успех иранских галерей в Москве, и мы уже готовим следующие кросс-культурные проекты», - рассказала Алиса Шакибапур, генеральный директор «Культуринг».

Ранее у москвичей уже была возможность увидеть работы молодых художников Ирана в московской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Выставка прошла в рамках иранско-российского творческого фестиваля «Узоры дружбы», организованного Культурным Представительством при Посольстве И.Р. Иран в РФ в сотрудничестве с компанией «Культуринг». Сейчас эта экспозиция представлена в Санкт-Петербурге в Царском Селе, после этого работы покажут в Сочи, а затем – в иранских городах: Шираз, Тегеран и Исфахан.