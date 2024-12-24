24 дек. 2024 г., 15:59
Новости ID: 85699551
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Иран и Россия обсудили развитие двустороннего медиа-сотрудничества

24 дек. 2024 г., 15:59
Новости ID: 85699551
Иран и Россия обсудили развитие двустороннего медиа-сотрудничества

Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали встретился с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, для обсуждения и обмена мнениями по развитию двустороннего сотрудничества в медиа-сфере.

Джалали в ходе встречи поздравил Захарову с днем рождения и пожелал российскому народу счастливого Нового года.  Подчеркнув растущие иранско-российские отношения, особенно в области СМИ, он заявил, что этот год стал переломным в отношениях двух стран, отметив значительный рост сотрудничества и совместной деятельности во всех областях, в качестве успешного примера приведя саммит БРИКС, организацию которого Россией он высоко оценил.

Посол Ирана в Москве, указав на наличие у  растущих иранско-российских отношений противников,  подчеркнул необходимость расширения медиа-сотрудничества и разработки стратегии и дорожной карты для противодействия негативным информационным кампаниям.

Захарова, в свою очередь, подтвердила укрепление сотрудничества между Ираном и Россией, назвав отношения с Ираном важными для России.

Она также положительно оценила предложение о расширении медиа-сотрудничества между Россией и Ираном и укреплении взаимодействия между представителями СМИ двух стран.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .