Иран и Россия обсудили развитие двустороннего медиа-сотрудничества

Джалали в ходе встречи поздравил Захарову с днем рождения и пожелал российскому народу счастливого Нового года. Подчеркнув растущие иранско-российские отношения, особенно в области СМИ, он заявил, что этот год стал переломным в отношениях двух стран, отметив значительный рост сотрудничества и совместной деятельности во всех областях, в качестве успешного примера приведя саммит БРИКС, организацию которого Россией он высоко оценил.

Посол Ирана в Москве, указав на наличие у растущих иранско-российских отношений противников, подчеркнул необходимость расширения медиа-сотрудничества и разработки стратегии и дорожной карты для противодействия негативным информационным кампаниям.

Захарова, в свою очередь, подтвердила укрепление сотрудничества между Ираном и Россией, назвав отношения с Ираном важными для России.

Она также положительно оценила предложение о расширении медиа-сотрудничества между Россией и Ираном и укреплении взаимодействия между представителями СМИ двух стран.