23 дек. 2024 г., 13:10
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Новости ID: 85698236
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Иранские тяжелоатлетки блестяще выступили на чемпионате Азии

23 дек. 2024 г., 13:10
Новости ID: 85698236
Иранские тяжелоатлетки блестяще выступили на чемпионате Азии

Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Иранские спортсменки-тяжелоатлеты добились завоевания медалей разного достоинства на чемпионате Азии.

В весовой категории до 71 кг на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи на помост вышли Рейхане Карими и Хание Шарифи.

Карими, показав результаты 91 кг в рывке и 120 кг в толчке, и с общим результатом 211 кг, завоевала все три бронзовые медали в весовой категории до 71 кг на чемпионате Азии среди молодежи.

В этой же весовой категории Шарифи, которая ранее триумфально завоевала титул чемпионки Азии среди юниоров, в молодежной возрастной группе остановилась на четвертом месте с общим результатом 200 кг.

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