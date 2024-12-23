БАПОР: в Газе нарушаются все законы войны

«Все войны имеют свои законы, но в Газе все эти законы нарушаются», - отметил Лаззарини.

Комиссар БАПОР, констатировав, что нападения на школы и больницы приобрели характер обыденного явления, подчеркнул, что мировое сообщество не должно допускать привыкания к данной ситуации.

«Прекращение войны в Газе в значительной степени отложено», - заключил он.

Данное заявление Лаззарини прозвучало на фоне непрекращающейся агрессии сионистской армии против сектора Газа, осуществляемой при пособничестве США и Европы с 7 октября 2023 года, в результате которой более 153 тысяч палестинцев были убиты или ранены, а более 10 тысяч человек пропали без вести.