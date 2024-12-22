22 дек. 2024 г., 11:55
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Число погибших в Газе перевалило за 46 000 человек

22 дек. 2024 г., 11:55
Новости ID: 85697067
Число погибших в Газе перевалило за 46 000 человек

Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Бомбардировка школы, служившей убежищем для палестинских беженцев в центре города Газа, привела к гибели восьми человек, сообщили СМИ.

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Истребители сионистского режима сегодня утром разбомбили школу "Муса бин Нусайр" в районе Ад-Дарадж в городе Газа. В результате этой бомбардировки погибло восемь человек, в том числе несколько детей, и ряд людей получили ранения.

В прошлое воскресенье истребители сионистского режима также нанесли бомбовый удар по школе, служившей убежищем для беженцев, расположенной рядом с медицинским комплексом "Насер" в городе Хан-Юнис. Спасатели извлекли из-под обломков тела 20 погибших и десятки раненых.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, число погибших с начала нападения сионистского режима в октябре 2023 года составило 46 009 человек.

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