30 дек. 2024 г., 17:46
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран выразил готовность к 2,5-кратному росту торговли с Евразийским экономическим союзом

30 дек. 2024 г., 17:46
??????? ID: 85705418
Иран выразил готовность к 2,5-кратному росту торговли с Евразийским экономическим союзом

Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Глава Организации развития торговли Ирана, указав на соглашение о преференциальной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, заявил, что благодаря подписанию этого соглашения за последние пять лет были созданы условия для 2,5-кратного роста торговли с членами этого союза.

Мохаммад Али Дехган-Дехнави в понедельник, подчеркнув важность соглашений о преференциальной торговле и свободной торговле, сказал: "Пять лет назад Иран подписал соглашение о преференциальной торговле с Евразийским экономическим союзом, в результате чего для некоторых товаров были снижены тарифы, что создало условия для 2,5-кратного роста торговли с членами этого региона".

Он добавил: "Это побудило нас задуматься о соглашении о свободной торговле с этим союзом. В настоящее время парламенты 5 стран Евразийского экономического союза ратифицировали это торговое соглашение, а в Иране оно ожидает утверждения Совета стражей. Предполагается, что оно вступит в силу с начала следующего года".

Он назвал реформирование и упрощение правил, развитие свободной торговли в рамках торговых соглашений и производство экспортно-ориентированной продукции тремя основными целями Организации развития торговли Ирана и добавил: "Развитие экспорта в стране не должно ограничиваться экспортом излишков товаров, поскольку этот подход не приведет к экспортному скачку. Скачок означает, что мы должны понять, развивая какую отрасль, мы можем создать условия для роста торговли".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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