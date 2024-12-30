Движение "Ансар Аллах" сообщило о проведении 13 операций против Израиля

Йеменское движение "Ансар Аллах" в воскресенье вечером проинформировало о проведении его силами 13 военных операций против Израиля за последние 10 дней. Как сообщило движение, эти атаки были проведены в целях военной поддержки Газы.

Яхья Сариа, представитель движения «Ансар Аллах», в своем отчете представил подробности этих операций, заявив, что большинство из них были нацелены на Тель-Авив в центре Израиля. По его словам, с 19 по 28 декабря эти атаки проводились преимущественно гиперзвуковыми баллистическими ракетами.

В субботу, 28 декабря, "Ансар Аллах" запустило гиперзвуковую баллистическую ракету типа "Палестина-2", нацелив ее на авиабазу Неватим, находящуюся в южной части Израиля, в регионе Негев. Вооруженные силы Йемена сообщили, что эта атака была проведена с успехом.

Также в пятницу, 27 декабря, сообщалось, что аэропорт Бен-Гурион, расположенный недалеко от Тель-Авива, был поражен гиперзвуковой ракетой. Эта атака была проведена в ответ на воздушные удары Израиля по Сане и Ходейде в последние несколько дней.