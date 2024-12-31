Появились новые возможности для проведения валютных операций между Ираном и Россией

Мероприятие прошло в рамках подготовки к подписанию долгосрочного меморандума о сотрудничестве между двумя странами.

Амири Колияи подчеркнул, что новые механизмы взаимодействия могут значительно улучшить условия для иранских предпринимателей и торговцев, желающих развивать свои бизнес-отношения с российскими партнерами. По его словам, банк имеет доступ к целому ряду возможностей и инструментов через корреспондентские отношения с крупными финансовыми учреждениями России.

"Мы располагаем значительными рублевыми ресурсами в российских банках, что дает нам возможность формировать конкурентные финансовые инструменты для наших клиентов. Российская сторона также разработала финансовые обязательства для банка Сепех, что выделяет нас среди прочих банков в этом сегменте", — отметил Амири Колияи.

Эксперты отмечают, что данные инициативы могут способствовать стабилизации и развитию взаимной торговли, а также привлечению новых инвестиций в экономику обеих стран. Появление дополнительных финансовых инструментов и укрепление экономических связей между Ираном и Россией открывают новые горизонты для бизнеса на обоих рынках.