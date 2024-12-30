Встреча чиновников с членами Совета армянского духовенства

Али Рабии, социальный помощник президента, Захра Бехруз Азар, заместитель президента по делам женщин и семьи, аятолла Махмуд Алави, глава Совета по делам этнических групп, религий и сект, и ряд других официальных лиц посетили сегодня, во вторник, церковь Святого Сергия, чтобы поздравить с Новым годом членов Совета армянского духовенства Тегерана и северных провинций, а также семьи христианских погибших при ирано-иракской войне. В ходе визита состоялась сердечная беседа, и гости осмотрели церковь Святого Сергия.
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