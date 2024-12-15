КСИР будет защищать безопасность и независимость Ирана

"Сионистам придется заплатить высокую цену, их похоронят в Сирии, однако это займет некоторое время", сказал он.

"Молодежь исламского мира обладает необходимой верой, рвением и мотивацией, чтобы победить сионистов, и они это сделают", добавил Салами.

"До тех пор, пока мы были в Сирии, люди этой страны жили потому, что мы стремились к их достоинству", сказал он, отметив, что "мы не собирались присоединять часть сирийской территории к своей территории, мы не собирались делать ее полем для наших амбициозных интересов. Мы пошли для того, чтобы не допустить унижения достоинства мусульман".

"Как только сирийский режим пал, вы увидели, какие прискорбные события происходят в этой стране", резюмировал командующий КСИР.