15 дек. 2024 г., 13:41
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85690626
T T
1 Persons

КСИР будет защищать безопасность и независимость Ирана

15 дек. 2024 г., 13:41
Новости ID: 85690626
КСИР будет защищать безопасность и независимость Ирана

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Мы решительно защищаем безопасность и независимость страны и системы, национальные интересы, историю и землю. Иран - это земля мужчин и женщин джихада. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

"Сионистам придется заплатить высокую цену, их похоронят в Сирии, однако это займет некоторое время", сказал он.

"Молодежь исламского мира обладает необходимой верой, рвением и мотивацией, чтобы победить сионистов, и они это сделают", добавил Салами.

"До тех пор, пока мы были в Сирии, люди этой страны жили потому, что мы стремились к их достоинству", сказал он, отметив, что "мы не собирались присоединять часть сирийской территории к своей территории, мы не собирались делать ее полем для наших амбициозных интересов. Мы пошли для того, чтобы не допустить унижения достоинства мусульман".

"Как только сирийский режим пал, вы увидели, какие прискорбные события происходят в этой стране", резюмировал командующий КСИР.

1 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .