Иран по-прежнему продолжает поддерживать Сирию

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи "на полях" проходящего в Катаре 7-8 декабря 22-го Дохийского форума.

"Дохийский форум — это мероприятие, которое проводится каждый год в городе Доха, на которую приглашается собрание политиков, экономистов, представителей средств массовой информации и различных людей, и это хорошая возможность обсудить различные вопросы", сказал Арагчи.

"После этой встречи у меня был очень прямой и откровенный разговор с министром иностранных дел Турции, и у меня был довольно обширный разговор с эмиром Катара, и обе встречи были посвящены развитию событий в Сирии и тому, какое направление следует предпринять в этом направлении о том, что какой путь следует пройти для поддержки сирийского народа, территориальной целостности и территориального единства этой страны", добавил он.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда все обмениваются мнениями и консультируются, и еще слишком рано принимать решения. События в регионе происходят очень быстро, и мы являемся свидетелями нестабильной ситуации", сказал он.

Это естественно, что мы продолжаем оказывать поддержку народк и правительству Сирии. Это политическая кампания, в которой мы должны сыграть свою роль"