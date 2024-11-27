ХАМАС: соглашение о прекращении огня в Ливане является важным шагом на пути к развенчанию иллюзий Нетаньяху

"Мы высоко оцениваем роль ливанского исламского сопротивления в поддержке сектора Газа и палестинского сопротивления, а также мы высоко оцениваем великие жертвы «Хезболлы» под руководством мученика Сейеда Хасана Насраллы", говорится в заявлении палестинского движения исламского сопротивления ХАМАС.

"Мы также высоко оцениваем стойкость братского народа Ливана и его солидарность с палестинским народом против сионистской оккупации и ее жестокой агрессии", отмечается в документе.

"Принятие врагом соглашения с Ливаном без выполнения его условий является важным шагом в разрушении иллюзий Биньямина Нетаньяху об изменении карты Ближнего Востока", говорится в заявлении.

"Мы готовы сотрудничать с любыми усилиями по прекращению огня в секторе Газа, и наши усилия направлены на то, чтобы остановить агрессию против палестинского народа", заявили в движении.