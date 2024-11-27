27 нояб. 2024 г., 16:47
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ХАМАС: соглашение о прекращении огня в Ливане является важным шагом на пути к развенчанию иллюзий Нетаньяху

27 нояб. 2024 г., 16:47
??????? ID: 85673059
ХАМАС: соглашение о прекращении огня в Ливане является важным шагом на пути к развенчанию иллюзий Нетаньяху

Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Движение ХАМАС в заявлении высоко оценило соглашение о прекращении огня между сионистским режимом и ливанской «Хезболлой» назвав его шагом к разрушению иллюзий премьер-министра этого режима по изменению карты Ближнего Востока.

"Мы высоко оцениваем роль ливанского исламского сопротивления в поддержке сектора Газа и палестинского сопротивления, а также мы высоко оцениваем великие жертвы «Хезболлы» под руководством мученика Сейеда Хасана Насраллы", говорится в заявлении палестинского движения исламского сопротивления ХАМАС.

"Мы также высоко оцениваем стойкость братского народа Ливана и его солидарность с палестинским народом против сионистской оккупации и ее жестокой агрессии", отмечается в документе.

"Принятие врагом соглашения с Ливаном без выполнения его условий является важным шагом в разрушении иллюзий Биньямина Нетаньяху об изменении карты Ближнего Востока", говорится в заявлении.

"Мы готовы сотрудничать с любыми усилиями по прекращению огня в секторе Газа, и наши усилия направлены на то, чтобы остановить агрессию против палестинского народа", заявили в движении.

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