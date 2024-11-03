Лавров заявил, что РФ заложила основы новых платежных платформ в БРИКС

По его словам, общая задача, которую поставили перед собой страны БРИКС, заключается в том, чтобы застраховаться от долларовой зависимости и создать альтернативные расчетные системы и платежные механизмы, параллельно добиваясь реформирования, но не разрушения существующих международных финансовых институтов.

"Все хотят создавать альтернативные платежные механизмы: межбанковские расчеты, использующие национальные валюты, механизмы страхования, которые не будут направлены против системы, сложившейся после Второй мировой войны вокруг доллара в качестве стержня, - отметил глава МИД РФ. - Такая задача стояла на повестке дня саммита БРИКС в Казани и на встречах, проходивших в течение всего года между министрами финансов, главами центральных банков. Уже разработаны рекомендации, они еще пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы. Уверен, что Бразилия как следующий председатель БРИКС продолжит эту работу".

Необходимость создания параллельной системы взаимных расчетов, пояснил Лавров, обусловлена тем, что "доллар все чаще используется как агрессивное оружие в мировой экономике".