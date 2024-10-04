Арагчи подчеркнул решимость Ирана поддержать сопротивление Ливана Израилю

Комментируя масштабы варварских преступлений, совершенных сионистским режимом, которые являются яркими примерами серьезных международных преступлений, Арагчи подчеркнул необходимость всесторонних усилий со стороны исламских и арабских стран для разъяснения масштабов незаконных и преступных действий израильского режима и мобилизовать международные организации и институты для коллективных действий по прекращению израильской агрессии.

На этой встрече премьер-министр Ливана описал последнюю ситуацию в Ливане и назвал агрессию Израиля реальным примером военных преступлений, а также выразил сожаление по поводу бездействия Совета Безопасности ООН против опасных авантюр сионистского врага.

Микати высоко оценил поддержку Исламской Республики Иран ливанскому правительству и народу в этой сложной ситуации.