Израильские СМИ: база «Новатим» серьёзно пострадала в результате атаки Ирана

Газета «Маарив» написала, что авиабаза «Новатим», расположенная в пустыне Негев, получила значительные повреждения в результате ракетного обстрела Ирана.

Газета добавила, что повреждения, нанесённые базе «Новатим» в результате ракетной атаки Ирана, негативно скажутся на системе противовоздушной обороны Израиля.

Авиабаза «Новатим» расположена в пустыне Негев, недалеко от города Беэр-Шева, длина её взлётно-посадочной полосы составляет 3400 метров. Это главная база и место базирования истребителей F-35 израильского режима.

В этой связи информационные источники опубликовали видеоматериалы, демонстрирующие масштабы повреждений базы.