Израильские СМИ: база «Новатим» серьёзно пострадала в результате атаки Ирана

Газета «Маарив» написала, что авиабаза «Новатим», расположенная в пустыне Негев, получила значительные повреждения в результате ракетного обстрела Ирана.
Газета добавила, что повреждения, нанесённые базе «Новатим» в результате ракетной атаки Ирана, негативно скажутся на системе противовоздушной обороны Израиля.
Авиабаза «Новатим» расположена в пустыне Негев, недалеко от города Беэр-Шева, длина её взлётно-посадочной полосы составляет 3400 метров. Это главная база и место базирования истребителей F-35 израильского режима.
В этой связи информационные источники опубликовали видеоматериалы, демонстрирующие масштабы повреждений базы.
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