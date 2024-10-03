3 окт. 2024 г., 19:55
Новости ID: 85616871
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израильские СМИ: база «Новатим» серьёзно пострадала в результате атаки Ирана

3 окт. 2024 г., 19:55
Новости ID: 85616871
Израильские СМИ: база «Новатим» серьёзно пострадала в результате атаки Ирана

Тегеран – Ирана – Израильская газета признала, что в результате ракетного ответа Ирана военная база «Новатим» режима серьёзно пострадала.

Газета «Маарив» написала, что  авиабаза «Новатим», расположенная в пустыне Негев, получила значительные повреждения в результате ракетного обстрела Ирана.

Газета добавила, что  повреждения, нанесённые базе «Новатим» в результате ракетной атаки Ирана, негативно скажутся на системе противовоздушной обороны Израиля.

Авиабаза «Новатим» расположена в пустыне Негев, недалеко от города Беэр-Шева, длина её взлётно-посадочной полосы составляет 3400 метров.  Это главная база и место базирования истребителей F-35 израильского режима.

В этой связи информационные источники опубликовали видеоматериалы, демонстрирующие масштабы повреждений базы.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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