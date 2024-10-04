4 окт. 2024 г., 14:58
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85617358
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Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут

4 окт. 2024 г., 14:58
Новости ID: 85617358
Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут

Тегеран, 4 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и сопровождающая его делегация прибыли в ливанскую столицу Бейрут.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил в своем аккаунте в социальных сетях, что министр иностранных дел прибыл в Бейрут в пятницу.

Иранская делегация в сопровождении двух депутатов парламента и главы Общества Красного Полумесяца встретится с высокопоставленными ливанскими чиновниками, добавил он.

Кроме того, он отметил, что партия из 10 тонн продовольствия и медикаментов будет передана Ливану в рамках гуманитарной помощи Ирана.

Багаи подчеркнул непоколебимую поддержку Ираном храброго народа Ливана и призвал весь регион признать серьезность ситуации в Ливане и ее потенциальное влияние на будущее их собственных стран.

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