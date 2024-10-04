Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил в своем аккаунте в социальных сетях, что министр иностранных дел прибыл в Бейрут в пятницу.

Иранская делегация в сопровождении двух депутатов парламента и главы Общества Красного Полумесяца встретится с высокопоставленными ливанскими чиновниками, добавил он.

Кроме того, он отметил, что партия из 10 тонн продовольствия и медикаментов будет передана Ливану в рамках гуманитарной помощи Ирана.

Багаи подчеркнул непоколебимую поддержку Ираном храброго народа Ливана и призвал весь регион признать серьезность ситуации в Ливане и ее потенциальное влияние на будущее их собственных стран.