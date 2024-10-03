В Систане и Белуджистане разгромлена террористическая сеть

Вслед за недавними террористическими актами в Систане и Белуджистане, совершенными агентами террористической группировки «Джейш аль-Зульм», связанной и поддерживаемой иностранными разведывательными службами, в результате которых погибли несколько граждан-суннитов-белуджей, а также несколько сотрудников сил безопасности провинции, органы безопасности и разведки провинции нанесли сокрушительный удар по организаторам этих событий.

В результате серии широкомасштабных разведывательных операций и оперативного взаимодействия, главная группа планировщиков и исполнителей этих террористических актов попала в сеть разведки анонимных солдат и защитников имама Махди, и террористическая сеть, базирующаяся на юге Систана и Белуджистана, была обнаружена и ликвидирована.

Серия операций, проведенных 2 октября, привела к многочасовой перестрелке между сотрудниками сил безопасности и террористами, в результате которой трое террористов были убиты, а несколько других были арестованы.