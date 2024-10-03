Пезешкиян призвал задействовать потенциал Азиатского форума сотрудничества для прекращения преступлений сионистов

В ходе двухдневного визита в Катар и на полях заседания Азиатского форума сотрудничества в области диалога, президент встретился с премьер-министром Таиланда Паунгтрен Шинаватрой. Он назвал четырехсотлетние отношения между Ираном и Таиландом прочной основой для расширения контактов и взаимодействия между двумя странами, подчеркнув, что создание совместных комиссий и рабочих групп может привести к взаимовыгодным решениям.

Он также заявил, что азиатские страны, используя потенциал региональных организаций, таких как Азиатский форум сотрудничества в области диалога, должны играть активную роль в прекращении этих преступлений, предотвращая вмешательство внешних сил в регион.

Президент назвал трагические события в регионе, вызванные агрессией израильского режима, приведшие к гибели десятков тысяч ни в чем не повинных женщин и детей в Газе и Ливане, крайне горькими, прискорбными и позорными для всего мира. Он отметил, что этот режим убивает женщин и детей, бомбит больницы, школы и гражданские объекты под предлогом самообороны, и что молчание международного сообщества в этой ситуации вызывает глубокое сожаление.

Он вновь подчеркнул важность совместных усилий и солидарности азиатских стран для предотвращения эскалации напряженности и дестабилизирующих действий этого режима в регионе, призвав использовать потенциал региональных организаций, таких как Азиатский форум сотрудничества в области диалога, для прекращения этих преступлений и предотвращения внешнего вмешательства.