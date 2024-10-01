Иранский ученый вошел в число лучших ученых мира

Али Джудаки из Управления по связям с общественностью Университета Аятоллы Бурджерди во вторник заявил, что согласно этому отчету, подготовленному совместно с базой данных Scopus и Стэнфордским университетом, Бахрам Рашиди, научный сотрудник кафедры электротехники университета, вошел в список 2% лучших ученых мира.

Он добавил, что этот отчет основан на показателях цитируемости, таких как количество авторских статей, ссылки, цитирования и индекс Хирша.

Заместитель научного директора Университета Аятоллы Боруджерди заявил, что этот важный успех доктора Рашиди свидетельствует о высоком уровне его научного влияния и выдающихся достижений в области электроники.

Джудаки добавил, что этот успех является свидетельством знаний, упорства и усилий этого научного сотрудника Университета Аятоллы Боруджерди в области исследований и науки, и, без сомнения, присутствие этого преподавателя в числе лучших ученых мира является важным достижением для университета и научного сообщества страны.