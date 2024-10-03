Пезешкиян: любая ошибка со стороны израильского режима вызовет сокрушительный ответ Ирана

Пезешкиян в рамках своего двухдневного визита в Катар вечером в четверг встретился и провел переговоры с высокопоставленной делегацией движения исламского сопротивления ХАМАС.

На встрече Президент назвал гибель Исмаила Хании, главы политического бюро движения ХАМАС, одним из самых трагичных событий в своей жизни, добавив: «Шахид Хания был гостем на моей инаугурации, после церемонии мы тепло обнялись, но через несколько часов я услышал известие о его подлом убийстве, что стало для меня очень болезненным ударом».

Пезешкиян, упомянув ложные обещания западных стран призвать Иран к сдержанности и не отвечать на убийство шахида Хании в обмен на прекращение огня и прекращение убийств ни в чём не повинных людей в Газе, заявил: «Продолжение преступлений израильского режима привело к решительному ответу вооруженных сил Исламской Республики Иран, и, безусловно, этот режим в случае совершения любой, даже самой незначительной ошибки, получит гораздо более сокрушительный и жесткий ответ».

Президент далее заявил, что отсутствие единства и сплоченности среди мусульманской уммы является причиной «дерзости» израильского режима в совершении и эскалации преступлений против угнетенных мусульман Палестины и Ливана, добавив: «То, что привело нас к этому, – это разногласия между исламскими странами. Если бы мусульмане были едины, израильский режим, безусловно, не осмелился бы совершать эти преступления».