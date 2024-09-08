Ливан осудил атаку Израиля на спасателей как нарушение международного права

По сообщениям ливанских СМИ, Микати заявил, что эта новая агрессия против Ливана не является неожиданностью со стороны израильского режима, который уже неоднократно совершал преступления как в Ливане, так и на оккупированных палестинских территориях.

Он призвал западных послов и представителей международных организаций принять участие в завтрашнем экстренном заседании в Бейруте, чтобы все они выполнили свою обязанность по прекращению постоянных израильских атак на Ливан и оказанию давления на этот режим, который не подчиняется никаким законам.

По словам премьера, израильский режим продолжает свои преступления против Ливана и ливанцев, особенно тех, кто пытается потушить огонь его ненависти.

В министерстве Ливана заявили, что погибшие тушили пожары, возникшие в результате недавних израильских атак в деревне Фрун на юге Ливана, когда подверглись нападению.