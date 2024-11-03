3 нояб. 2024 г., 09:44
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Армия Израиля сообщила о гибели трех военных в боях в Газе

3 нояб. 2024 г., 09:44
??????? ID: 85647827
Армия Израиля сообщила о гибели трех военных в боях в Газе

Тегеран, 3 ноября, ИРНА – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели трех своих военнослужащих в ходе боевых действий против движения ХАМАС в секторе Газа.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, два сержанта бригады "Гивати" погибли в ходе боевых действий на севере сектора Газа. Капитан из того же подразделения умер от ранений, полученных во время боевых действий на юге палестинского анклава.

Армия Израиля ранее сообщила, что в результате боевых действий на фронтах Ливана и Газы за последние 24 часа было ранено 21 военнослужащий. По ее данным, 17 израильских военнослужащих получили ранения в боях на юге Ливана, а 4 военнослужащих были ранены в секторе Газа.

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