Армия Израиля сообщила о гибели трех военных в боях в Газе

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, два сержанта бригады "Гивати" погибли в ходе боевых действий на севере сектора Газа. Капитан из того же подразделения умер от ранений, полученных во время боевых действий на юге палестинского анклава.

Армия Израиля ранее сообщила, что в результате боевых действий на фронтах Ливана и Газы за последние 24 часа было ранено 21 военнослужащий. По ее данным, 17 израильских военнослужащих получили ранения в боях на юге Ливана, а 4 военнослужащих были ранены в секторе Газа.