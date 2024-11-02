Аракчи: приостановка работы консульств Ирана в Германии необоснованна

Заседание совета заместителей министра иностранных дел с повесткой дня, посвященной рассмотрению состояния консульских услуг для иранцев, проживающих в Германии, состоялось в субботу после заявления МИД Германии о несогласии с продолжением работы консульств Ирана в городах Франкфурт, Гамбург и Мюнхен. Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Аббаса Аракчи.

На заседании министр иностранных дел, упомянув решение, объявленное министром иностранных дел Германии о прекращении работы консульств нашей страны в Германии, назвал этот шаг странным и необоснованным, подчеркнув, что он создает трудности для иранцев, проживающих в Германии, и других заявителей на консульские услуги и визы.

Аракчи также подчеркнул, что министерство иностранных дел считает себя обязанным принять все возможные меры и необходимые шаги для обеспечения того, чтобы иранцы, проживающие в Германии, получали необходимые консульские услуги, и не пожалеет никаких усилий в этом направлении.