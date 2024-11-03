3 нояб. 2024 г., 17:47
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Новости ID: 85648570
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Опрос: 62% израильских студентов не испытывают оптимизма по поводу будущего режима

3 нояб. 2024 г., 17:47
Новости ID: 85648570
Опрос: 62% израильских студентов не испытывают оптимизма по поводу будущего режима

Тегеран, 3 ноября. ИРНА — Согласно опросу, 62% студентов в Израиле считают, что кабинет Биньямина Нетаньяху не учитывает их интересы, и только 31% израильских студентов с оптимизмом смотрят на будущее этого режима

Согласно этому опросу, проведенному «Ассоциацией поддержки студентов израильских университетов», надежда студентов-сионистов на будущее этого режима снизилась на 11% по сравнению с началом года.

Кроме того, лишь 12% студентов считают, что кабинет сионистского режима заботится об их интересах, а 62% студентов считают, что кабинет этого режима не работает в их интересах.

По данным газеты «Маарив», с начала войны израильского режима против жителей сектора Газа более 70 тысяч студентов были призваны на военную службу в качестве резервных сил.

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