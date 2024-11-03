Опрос: 62% израильских студентов не испытывают оптимизма по поводу будущего режима

Согласно этому опросу, проведенному «Ассоциацией поддержки студентов израильских университетов», надежда студентов-сионистов на будущее этого режима снизилась на 11% по сравнению с началом года.

Кроме того, лишь 12% студентов считают, что кабинет сионистского режима заботится об их интересах, а 62% студентов считают, что кабинет этого режима не работает в их интересах.

По данным газеты «Маарив», с начала войны израильского режима против жителей сектора Газа более 70 тысяч студентов были призваны на военную службу в качестве резервных сил.