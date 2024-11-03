Выдано обвинительное заключение для 11 задержанных, причастных к теракту ИГИЛ на мавзолей Шах-Черах

После второго террористического нападения, совершенного ИГИЛом в августе 2023 года на мавзолей Шах-Черах, власти и спецслужбы провинции Фарс развернули масштабную операцию по розыску и наказанию главных виновников теракта. В результате операции было установлено и задержано значительное число руководителей ИГИЛ в стране.

Глава судебной власти провинции Фарс сегодня сообщил журналистам о вынесении обвинительного заключения 11 задержанным в рамках решительной борьбы с терроризмом в Исламском революционном суде Шираза. Он отметил, что эти лица, известные как ядро ИГИЛ в Иране, были арестованы в прошлом году и переданы в распоряжение судебных органов.