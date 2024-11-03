3 нояб. 2024 г., 13:16
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Выдано обвинительное заключение для 11 задержанных, причастных к теракту ИГИЛ на мавзолей Шах-Черах

3 нояб. 2024 г., 13:16
??????? ID: 85648230
Выдано обвинительное заключение для 11 задержанных, причастных к теракту ИГИЛ на мавзолей Шах-Черах

Шираз, 3 ноября, ИРНА – В Исламском революционном суде Шираза было выдано обвинительное заключение по делу 11 задержанных, причастных к террористической атаке группировки ИГИЛ на мавзолей Шах-Черах.

После второго террористического нападения, совершенного ИГИЛом в августе 2023 года на мавзолей Шах-Черах, власти и спецслужбы провинции Фарс развернули масштабную операцию по розыску и наказанию главных виновников теракта. В результате операции было установлено и задержано значительное число руководителей ИГИЛ в стране.

Глава судебной власти провинции Фарс сегодня сообщил журналистам о вынесении обвинительного заключения 11 задержанным в рамках решительной борьбы с терроризмом в Исламском революционном суде Шираза. Он отметил, что эти лица, известные как ядро ИГИЛ в Иране, были арестованы в прошлом году и переданы в распоряжение судебных органов.

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