Салами: феномен терроризма и глобального раскола — продукт американской политики

«США говорят о мире во всем мире, безопасности и мировом порядке, в то время как является источником всех преступлений, убийств и массовых убийств. Америка известна тем, что сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего в одно мгновение погибло более 100 000 человек», сказал Салами на церемонии празднования 13 ноября Национального дня борьбы с глобальным высокомерием и Дня студента, которая прошла перед американским шпионским гнездом в Тегеране.

«Мы знаем Америку по государственному перевороту 1949 года и перевороту 1953 года, которые до революции привели к военному, политическому, экономическому и т. д. господству в Иране», сказал он.

Главнокомандующий КСИР заявил, что Америка, как она себе представляла, не сможет завоевать иранскую нацию, и иранская нация прошла все санкции, и именно в этот момент Америка потерпела неудачу.

Указав на план реформирования «Мира Ибрагима», который США не смогли реализовать в регионе, Салами сказал, что Именно в это время США снова потерпели неудачу, и США научились терпеть неудачи у таких крупных стран, как Иран.

Главнокомандующий КСИР заявил, что, если Америка и сионистский режим продолжат свое поведение, они будут двигаться к краху, и заявил: «Мусульмане больше не допустят, чтобы их достоинство, достоинство и честь были принесены в жертву и уничтожены сионизмом и Америкой».

Генерал-майор Салами подчеркнул, что мы всегда предупреждаем их, что если они не изменят своего поведения, то пойдут к краху и разрушению. Это воля всей исламской нации, и она постепенно возобладает.