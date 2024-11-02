2 нояб. 2024 г., 22:07
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ХАМАС опроверг заявление газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» о командире бригад «Изаддин аль-Кассам»

2 нояб. 2024 г., 22:07
Новости ID: 85647568
ХАМАС опроверг заявление газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» о командире бригад «Изаддин аль-Кассам»

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Движение ХАМАС в заявлении опровергло информацию лондонской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» о гибели Мохаммеда ад-Дифа, командующего бригадами «Изаддин аль-Кассам».

В своем заявлении ХАМАС заявил: «Информация, опубликованная в лондонской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на источник в движении ХАМАС о судьбе Мохаммеда ад-Дифа, командующего бригадами «Изаддин аль-Кассам», не соответствует действительности».

Хамас добавил: «Мы ещё раз призываем все средства массовой информации руководствоваться точностью, достоверностью и профессионализмом в своей работе».

Днём сегодня газета «Аш-Шарк аль-Аусат», ссылаясь на осведомлённые источники внутри движения Хамас, утверждала, что руководство движения внутри и за пределами сектора Газа получило новые данные, подтверждающие убийство Мохаммеда ад-Дифа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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