ХАМАС опроверг заявление газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» о командире бригад «Изаддин аль-Кассам»

В своем заявлении ХАМАС заявил: «Информация, опубликованная в лондонской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на источник в движении ХАМАС о судьбе Мохаммеда ад-Дифа, командующего бригадами «Изаддин аль-Кассам», не соответствует действительности».

Хамас добавил: «Мы ещё раз призываем все средства массовой информации руководствоваться точностью, достоверностью и профессионализмом в своей работе».

Днём сегодня газета «Аш-Шарк аль-Аусат», ссылаясь на осведомлённые источники внутри движения Хамас, утверждала, что руководство движения внутри и за пределами сектора Газа получило новые данные, подтверждающие убийство Мохаммеда ад-Дифа.