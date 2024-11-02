Иран осудил двойные стандарты, избирательный и предвзятый подход Специального докладчика ООН к преступлениям Израиля

В своем письме посол Ирана также подчеркнул, что помимо гибели Карбаси, молчание и безразличие докладчика встретили и гибель другого гражданина Ирана, доктора Али Хейдари, который занимался гуманитарной деятельностью в Ливане.

В своем письме Бахрейни призвал к принятию беспристрастного и неселективного подхода, запросив активную позицию в документировании преступлений израильского режима, привлечении режима к ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, а также в солидарности с международным сообществом в противостоянии преступлениям израильского режима.