2 нояб. 2024 г., 22:34
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран осудил двойные стандарты, избирательный и предвзятый подход Специального докладчика ООН к преступлениям Израиля

2 нояб. 2024 г., 22:34
??????? ID: 85647577
Иран осудил двойные стандарты, избирательный и предвзятый подход Специального докладчика ООН к преступлениям Израиля

Тегеран, 2 ноября, ИРНА - После атаки израильского беспилотника, в результате которой были убиты Масуме Карбаси, гражданка Ирана, проживающая в Ливане, и её муж, Али Бахрейни, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в Женеве, направил письмо Тедбалу Бинзу, Специальному докладчику ООН по внесудебным казням, осуждая его молчание в отношении этого вопиющего преступления.

В своем письме посол Ирана также подчеркнул, что помимо гибели Карбаси, молчание и безразличие докладчика встретили и гибель другого гражданина Ирана, доктора Али Хейдари, который занимался гуманитарной деятельностью в Ливане.

В своем письме Бахрейни призвал к принятию беспристрастного и неселективного подхода,  запросив активную позицию в документировании преступлений израильского режима, привлечении режима к ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, а также в солидарности с международным сообществом в противостоянии преступлениям израильского режима.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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