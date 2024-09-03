3 сент. 2024 г., 10:50
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Новости ID: 85586335
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Вооруженные силы Йемена атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

3 сент. 2024 г., 10:50
Новости ID: 85586335
Вооруженные силы Йемена атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно в Красном море, направлявшийся в оккупированную Палестину. Об этом заявил вечером в понедельник представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели военную операцию против судна Blue Lagoon I в Красном море, применив несколько противокорабельных ракет и беспилотников», - сказал представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, вооруженные силы Йемена зафиксировали прямое попадание в корпус танкера. Он также добавил, что нападение произошло из-за того, что владелец судна «нарушил запрет на заход в порты оккупированной Палестины».

Представитель движения в очередной раз предупредил все компании, имеющие связь с Израилем, что их корабли независимо от пункта назначения будут атакованы при прохождении через район военно-морских операций.

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