Вооруженные силы Йемена атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

«Вооруженные силы Йемена провели военную операцию против судна Blue Lagoon I в Красном море, применив несколько противокорабельных ракет и беспилотников», - сказал представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, вооруженные силы Йемена зафиксировали прямое попадание в корпус танкера. Он также добавил, что нападение произошло из-за того, что владелец судна «нарушил запрет на заход в порты оккупированной Палестины».

Представитель движения в очередной раз предупредил все компании, имеющие связь с Израилем, что их корабли независимо от пункта назначения будут атакованы при прохождении через район военно-морских операций.