Эксперты обсудили перспективы развития российско-иранских отношений

Профессор Университета Алламе Табатабаи в Тегеране Муса Абдуллахи заявил, что ирано-российские тношения можно рассматривать на трех уровнях. "На официальном уровне, особенно в сфере политики и безопасности, эти отношения очень тесные и обширные, официальные лица двух стран постоянно встречаются и ведутся переговоры. На уровне элиты отношения в последние годы хорошо развивались, а университеты и исследовательские центры наладили относительно хорошее сотрудничество. Но большая проблема находится на уровне отношений между людьми или социальных отношений. Это означает, что у народов двух стран нет четкого понимания реальной ситуации и возможностей другой стороны", отметил он.

Иранский эксперт назвал языковой барьер одной из основных проблем в двусторнних отношениях. " Число людей, знающих фарси в России, и количество людей, знающих русский язык в Иране, невелико, что затрудняет доступ к информации из первых рук", добавил Абдоллахи.

"В такой ситуации роль ИРНА и МИА Россия Сегодня, которые публикуют свои новости и репортажи на русском и персидском языках, очень ценна и жизненно важна", добавил он.

По его словам, Верховный лидер, новый президент и министр иностранных дел подчеркнули, что страны, которые были на стороне Исламской Республики Иран в трудные времена, будут и дальше оставаться приоритетом внешней политики Ирана.

"Политика близости с соседями и союзниками не является тактикой для Ирана, а стратегией", отметил профессор Университета Алламе Табатабаи.

Начальник Управления агентства Sputnik по работе со странами Ближнего и Среднего Востока Иван Захаров, в свою очередь, отметил важность расширения сотрудничества в энергетической сфере.

Он отметил, что поскольку Иран и Россия входят в число крупнейших производителей нефти и газа в мире, сотрудничество между этими двумя странами может содействовать улучшению ситуации вокруг энергетического рынка и оптимизации цен.