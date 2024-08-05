Багери: Оккупация Палестины является причиной продолжения нестабильности и войны в регионе

Об этом написал и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани на своей странице в Х.

"Сегодня на собрвстрече с послами и главами иностранных дипмиссий, проживающими в Тегеране, я заявил, что безразличие к несправедливости приводит к бездействию и пассивности, а бездействие делает преступника более агрессивным, и вскоре мы станем свидетелями нормализации преступности и вульгаризации зла", отметил он.

"На всех нас лежит моральный долг и ответственность не хранить молчание перед лицом одного из худших зол, оставшихся с прошлого века, а именно кровавой оккупации и колонизации палестинской земли и продолжающегося перемещения и геноцида нации", отметил он.

"Позорная трагедия, происходящая в оккупированной Палестине последние 10 месяцев, является не только результатом жестокости и высокомерия оккупирующего апартеида образования, но и результатом чувства безнаказанности преступников, которые в любом случае , заявляют о безоговорочной поддержке США и ряда западных стран. Другие знают", отметил он.

По его словам, преступление израильского оккупационного режима в убийстве Исмаила Хании является частью проекта геноцида палестинцев и ничем иным. Без всякого сомнения, Иран возлагает ответственность за это преступление на преступную группировку, правящую оккупированной палестинской территорией.