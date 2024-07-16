16 июл. 2024 г., 16:34
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Новости ID: 85540543
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В Газе в результате преступлений Израиля погибли 36 человек, 79 получили ранения

16 июл. 2024 г., 16:34
Новости ID: 85540543
В Газе в результате преступлений Израиля погибли 36 человек, 79 получили ранения

Тегеран, 16 июля. ИРНА — Во вторник сионистская армия убила по меньшей мере 36 палестинцев и ранила еще 79 человек в трех одновременных преступлениях на севере, центре и юге сектора Газа.

Сионистский режим обстрелял территорию, полную палестинских беженцев, в районе Аль-Маваси к западу от города Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате чего 17 палестинцев, в том числе четверо детей, были убиты, еще 26 человек получили ранения.

Больница Аль-Ауда в центре сектора Газа также сообщила, что шесть погибших и 48 раненых были переведены в эту больницу в результате нападения израильской армии на школу, связанную с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (БАПОР) в Лагерь Нусират в центре сектора Газа.

Телеканал «Al-Jazeera» также сообщил, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения сионистского режима на лагерь Нусират.

Индонезийская больница на севере сектора Газа также сообщила, что четыре человека и пятеро раненых были переведены в эту больницу после нападения сионистского режима на палестинских граждан на площади Шейха Зайда на севере сектора Газа.

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