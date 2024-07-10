Голод распространяется с севера на юг сектора Газа

"По меньшей мере 33 ребенка, большинство из которых были убиты в северных районах сектора Газа, погибли из-за недоедания и голода", говорится в новом доклате Минздрава Газы.

В этой связи, группа независимых экспертов по правам человека и представителей ООН заявила, что недавний рост числа смертей среди детей из-за недоедания в секторе Газа свидетельствует распространение голода по всему Сектору Газа.

Группа из 11 экспертов сообщила в своем заявлении, что с конца мая трое детей в возрасте 13 лет, 9 лет и 6 месяцев в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа и в Дейр-эль-Балахе в центре Сектор Газа погибли из-за недоедания.

Эксперты добавили, что смерть этих детей в результате голода в центре и юге сектора Газа, несомненно, свидетельствует о том, что голод распространился с севера сектора Газа на центр и юг анклава.