14 июн. 2024 г., 18:50
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Новости ID: 85509081
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Постпред Ирана при ООН прокомментировал сообщения об оказании помощи йеменской Ансарулле в атаках на корабли

14 июн. 2024 г., 18:50
Новости ID: 85509081
Постпред Ирана при ООН прокомментировал сообщения об оказании помощи йеменской Ансарулле в атаках на корабли

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Представительство Исламской Республики Иран в ООН прокомментировало заявления об аказании помощи Тегерана Йемену в атаках на корабли в Красном море.

"США считают, что, обладая военной мощью и политическим доминированием в Совете Безопасности ООН, они смогут изолировать и победить йеменское движение сопротивления. С целью, чтобы либо Иран испугался и прервал связь с Ансаруллой, либо, нарушив резолюции Совета Безопасности, он поставил себя в положение нарушения резолюции", заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН в ответ на сообщение Associated Press об аказании помощи Тегерана Йемену в атаках на корабли в Красном море.

"Но Иран знает, как победить эту американскую стратегию, чтобы и Ансарулла укрепилось, и это не было признано нарушением резолюции", говорится в заявлении.

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