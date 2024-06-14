Постпред Ирана при ООН прокомментировал сообщения об оказании помощи йеменской Ансарулле в атаках на корабли

"США считают, что, обладая военной мощью и политическим доминированием в Совете Безопасности ООН, они смогут изолировать и победить йеменское движение сопротивления. С целью, чтобы либо Иран испугался и прервал связь с Ансаруллой, либо, нарушив резолюции Совета Безопасности, он поставил себя в положение нарушения резолюции", заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН в ответ на сообщение Associated Press об аказании помощи Тегерана Йемену в атаках на корабли в Красном море.

"Но Иран знает, как победить эту американскую стратегию, чтобы и Ансарулла укрепилось, и это не было признано нарушением резолюции", говорится в заявлении.