Иранская спортсменка стала чемпионкой Азии по курешу

Фатеме Бармаки завоевала золотую медаль в весовой категории 87+ кг на 13-м чемпионате Азии по курешу среди женщин. В этой весовой категории, где соревнования проходили по круговой системе, Бермки стала чемпионкой.

Юлдуз Мухамадиева из Узбекистана заняла второе место, а Самарити Самарити из Индии и Хамиде Ники из команды беженцев получили бронзовые медали.

13-й чемпионат Азии по курешу среди женщин прошел в "Азади" в Тегеране. В итоге, иранские спортсменки завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали, заняв второе место в командном зачете.