9 июн. 2024 г., 15:04
Новости ID: 85503398
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранская спортсменка стала чемпионкой Азии по курешу

9 июн. 2024 г., 15:04
Новости ID: 85503398
Иранская спортсменка стала чемпионкой Азии по курешу

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Иранская спортсменка по курешу выиграла золотую медаль на 13-м чемпионате Азии по курешу среди взрослых.

Фатеме Бармаки завоевала золотую медаль в весовой категории 87+ кг на 13-м чемпионате Азии по курешу среди женщин. В этой весовой категории, где соревнования проходили по круговой системе, Бермки стала чемпионкой.

Юлдуз Мухамадиева из Узбекистана заняла второе место, а Самарити Самарити из Индии и Хамиде Ники из команды беженцев получили бронзовые медали.

13-й чемпионат Азии по курешу среди женщин прошел в  "Азади" в Тегеране.  В итоге, иранские спортсменки завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали, заняв второе место в командном зачете.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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