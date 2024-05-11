Половина медицинского оборудования производится отечественными производителями

"Иран является одной из ведущих стран Ближнего Востока по производству медицинского оборудования. По объемам производства он занимает первое место", сказал он в субботу на пресс-конференции.

"За последние пять лет количество компаний, производящих медицинское оборудование, выросло в пять раз и составило 2 тысячи компаний, а объем выпускаемой продукции увеличился в четыре раза. В стране производится такое оборудование, как имплантаты, а также современные медицинские оборудования", добавил он.