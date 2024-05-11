11 мая 2024 г., 18:32
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Половина медицинского оборудования производится отечественными производителями

11 мая 2024 г., 18:32
??????? ID: 85473610
Половина медицинского оборудования производится отечественными производителями

Тегеран, 11 мая. ИРНА — Около 50% медицинского оборудования, используемого в стране, производится внутри страны. Об этом заявил в субботу президент Иранской ассоциации специалистов по медицинскому оборудованию Ахмад Мослеми. 

"Иран является одной из ведущих стран Ближнего Востока по производству медицинского оборудования. По объемам производства он занимает первое место", сказал он в субботу на пресс-конференции. 

"За последние пять лет количество компаний, производящих медицинское оборудование, выросло в пять раз и составило 2 тысячи компаний, а объем выпускаемой продукции увеличился в четыре раза. В стране производится такое оборудование, как имплантаты, а также современные медицинские оборудования", добавил он.

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