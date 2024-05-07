ХАМАС: нападение на Рафах показывает, что оккупанты намерены сорвать соглашение

По сообщению информационного агентства "Sama News", в заявлении ХАМАС подчеркивается, что нападение армии оккупационного режима на КПП Рафах на границе с Египтом является опасной эскалацией напряженности против гражданского центра, находящегося под защитой международного права, целью которой является усиление гуманитарный кризис в секторе Газа, закрыв этот переход и предотвратив переброску через него чрезвычайной помощи.

«Это преступление, которое происходит непосредственно после объявления о согласии движения ХАМАС с предложением посредников, раскрывает цель и намерение оккупантов сорвать усилия посредников с целью достижения прекращения огня и освобождения заключенных в соответствии с личными интересами Нетаньяху и его крайнего кабинета", - говорится в заявлении.

В заявлении далее говорилось, что «мы просим американское правительство и международное сообщество оказать давление на оккупационный режим», чтобы остановить эскалацию напряженности, которая угрожает жизни сотен тысяч перемещенных гражданских лиц в Рафахе и во всем секторе Газа.

Военный кабинет сионистского режима подтвердил в понедельник наземную атаку на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа.

Во вторник утром израильская армия объявила, что оккупировала палестинскую часть контрольно-пропускного пункта Рафах на южной границе сектора Газа с Египтом.

Представитель управления погранпереходов сектора Газа также сообщил, что этот переход был закрыт из-за присутствия на нем танков сионистского режима.