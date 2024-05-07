МИД: нестабильное поведение США не должно влиять на сотрудничество Ирана и МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетивший Иран по приглашению главы Организации по атомной энергии Ирана для участия в 30-й Национальной ядерной конференции Ирана и первой международной конференции ядерных наук и технологий в понедельник вечером, 6 мая, встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

"Ваша беспристрастная и профессиональная позиция в качестве генерального директора Международного агентства по атомной энергии, помимо эффективной помощи сотрудничеству между Ираном и агентством, также эффективна для возвращения устойчивой безопасности и стабильности в регионе", отметил Амир Абдоллахиян, подчеркнув важность позиции и роли МАГАТЭ.

Амир Абдоллахян, объяснив масштабы мощных операций вооруженных сил Ирана против сионистского режима, подчеркнул, что из-за бездействия Совета Безопасности ООН у Исламской Республики Иран не было иного выбора, кроме законной защиты, основанной на международном праве, для наказания режима агрессора».

Глава иранской дипломатии назвал некоторые угрозы официальных лиц сионистского режима применить ядерную бомбу явной угрозой для регионального и международного мира и безопасности, и подчеркнул значительную обязанность Международного агентства по атомной энергии в ответ на столь опасные заявления представителей режима, обладающего арсеналом ядерного оружия.

Рафаэль Гросси, в свою очередь, выразив удовлетворение своим визитом в ​​Тегеран и своим участием на конференции по атомной энергии в Исфахане, назвал важной роль и позицию Ирана в установлении устойчивой стабильности и безопасности в регионе, и высоко оценил подход Ирана к признанию и укреплению надежного сотрудничества с агентством в этом отношении.