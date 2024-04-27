1750 компаний примут участие в 28-й международной выставке нефти в Тегеране

Об этом сообщил в субботу глава 28-й международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии Голамреза Джамали.

"Во время выставки запланированы B2B встречи и специализированные панели для обмена знаниями и опытом между иранскими и иностранными компаниями", сказал Джамали.

"Для размещения иностранных компаний предусмотрено пять тысяч квадратных метров, тогда как в прошлом году для иностранным компаниям мы уделяли только 2 тысячи квадратных метров", сказал он.

По его словам, на выставке примут участие компании из России, Китая, Франции, Германии, Японии, Канады, Италии, Турции, Белоруссии, Индии, Австрии и Аргентины.