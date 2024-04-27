27 апр. 2024 г., 18:26
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1750 компаний примут участие в 28-й международной выставке нефти в Тегеране

27 апр. 2024 г., 18:26
??????? ID: 85458783
1750 компаний примут участие в 28-й международной выставке нефти в Тегеране

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — В 28-й Международной выставке нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, которая пройдет в международном выставочном центре Тегерана с 8 по 11 мая 2024 года примут участие 1500 местных и 250 иностранных компаний.

Об этом сообщил в субботу глава 28-й международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии Голамреза Джамали.

"Во время выставки запланированы B2B встречи и специализированные панели для обмена знаниями и опытом между иранскими и иностранными компаниями", сказал Джамали.

"Для размещения иностранных компаний предусмотрено пять тысяч квадратных метров, тогда как в прошлом году для иностранным компаниям мы уделяли только 2 тысячи квадратных метров", сказал он.

По его словам, на выставке примут участие компании из России, Китая, Франции, Германии, Японии, Канады, Италии, Турции, Белоруссии, Индии, Австрии и Аргентины.

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