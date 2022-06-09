Иранский таксист вернул владельцу потерянные деньги

Тегеран, 9 июня, ИРНА – США и западные страны знают этот факт, что Иран, исходя из своих религиозных убеждений, не стремится к ядерным бомбам. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в среду вечером.