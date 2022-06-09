9 июн. 2022 г., 14:10
Journalist ID: 2390
News Code: 84782830
T T
0 Persons

Tags

Иранский таксист вернул владельцу потерянные деньги

Иранский таксист вернул владельцу потерянные деньги

Керманшах, 9 июня, ИРНА - Иранский таксист вернул владельцу потерянные 150 миллионов риалов, что эквивалентно примерно его месячной зарплате.

Иранец Амир Арасалан Фарамарзи, работающий таксистом в Керманшахе, вернул владельцу оставленные им в салоне автомобиля 150 миллионов риалов.
Глава Организации управления транспортом Керманшаха Мохаммад Мехди Ахмади в четверг на местной церемонии поблагодарил ответственного таксиста за этот акт.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha