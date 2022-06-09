Иранский таксист вернул владельцу потерянные деньги

Иранец Амир Арасалан Фарамарзи, работающий таксистом в Керманшахе, вернул владельцу оставленные им в салоне автомобиля 150 миллионов риалов.
Глава Организации управления транспортом Керманшаха Мохаммад Мехди Ахмади в четверг на местной церемонии поблагодарил ответственного таксиста за этот акт.
Керманшах, 9 июня, ИРНА - Иранский таксист вернул владельцу потерянные 150 миллионов риалов, что эквивалентно примерно его месячной зарплате.
Иранец Амир Арасалан Фарамарзи, работающий таксистом в Керманшахе, вернул владельцу оставленные им в салоне автомобиля 150 миллионов риалов.
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