ИСЕСКО проводит фотоконкурс в странах исламского мира

Организация по вопросам образования, науки и культуры исламского мира для того, чтобы расширить культурную и художественную деятельность, поощрять фотографов исламского мира к мониторингу и документированию зданий и объектов наследия в Каире, а также в городах стран ИСЕСКО с творческой точки зрения, а также заново открывать для себя наследие, архитектуру и городскую среду и сосредоточиться на свою славу и детали и, таким образом для повышения осведомленности о важности защиты архитектурного и культурного наследия в Египте и других государствах-члена проводит фотоконкурс в странах исламского мира.

Фотоконкурс проводится в две части: первая часть посвящена городскому наследию и архитектуре Каира для египетских фотографов и тех, кто заинтересован в мониторинге и документировании каирских зданий и объектов наследия, а вторая часть включает городское наследие и архитектуру в городах исламского мира для фотографов из других стран-членов ИСЕСКО, а также тех, кто заинтересован в мониторинге и документировании зданий и объектов наследия в разных городах.

В фотоконкурсе могут принять участие только лица, соответствующие всем этим требованиям.

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