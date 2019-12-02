Иранец получил почетный диплом на Фотоконкурсе 35AWARDS в России

35AWARDS — крупная международная премия, основана в 2015 году создателями профессионального фотосообщества 35photo.ru. В первый год в ней приняло участие 36 тысяч человек из 110 стран. В 2016 году — уже более 76 тысяч человек.

17-летний Бахмани получил почетный диплом в екции белого цвета.

Особое внимание премия уделяет системе голосования в три этапа, на каждом из которых ожесточаются критерии отбора. Благодаря этой системе жюри способно обработать огромное количество загружаемых работ, постоянно совершенствуясь, делая голосование всё более объективным.

В задачи премии входит поиск 100 лучших работ года в различных номинациях. А с 2017 года — определение 100 лучших фотографов года на 3-х лучших работах.