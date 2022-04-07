Иранские теннисистки обыграли Монголию

В первом индивидуальном матче Мехранэ Зоурян обыграла соперницу с результатом (3-6 и 3-6), а Мандегар Фарзами выиграла теннисистку из Монголии с результатом (1-6 и 1-6).
В турнире принимают участие представители Австралии, Гонконга, Индии, Японии, Казахстана, Монголии, Сингапура, Узбекистана и Вьетнама.
Турнир Juniors Billie Jean King Cup среди игроков до 16 лет проходит с 4-го по 9-е апреля в Индии.
Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Сборная Ирана победила Монголию в турнире Juniors Billie Jean King Cup среди игроков до 16 лет в Индии.
В первом индивидуальном матче Мехранэ Зоурян обыграла соперницу с результатом (3-6 и 3-6), а Мандегар Фарзами выиграла теннисистку из Монголии с результатом (1-6 и 1-6).
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