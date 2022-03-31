Али Даи среди ассистентов жеребьевки ЧМ-2022 года в Катаре

При этом на момент жеребьевки будут известны только 30 участников чемпионата мира из 32. Две оставшиеся сборные определятся по итогам межконтинентального плей-офф, который намечен на начало июня. В нем сыграют четыре команды — из Южной Америки, Азии, зоны КОНКАКАФ и Океании.

Так, согласно официальному веб-сайту ФИФА на жеребьевку приглашены такие футболисты, как Али Даи из Ирана, Лютер, Матеос (Германия), Кафу (Бразилия), Адель Ахмед (катар), Бора Милутинович (Сербия), Джей-Джей Окоча (Нигерия), Раба́ Маджер (Алжира) и Тим Кэхилл (Австралия).

32 сборные будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды из группы выходят в 1/8 финала, дальше турнир проходит по классической системе с выбыванием.