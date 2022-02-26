Молодежная сборная Ирана по фехтованию на саблях заняла второе место на чемпионате Азии

Молодежная сборная Ирана по фехтованию на саблях в составе Нимы Агаеи, Сама Золгадри, Мобина Разави и Амира Мохаммада Миршафии под руководством Моджтабы Абедини и Масуда Фотоухи в финальном матче уступили Узбекистану, и завоевали серебряную медаль.
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Молодежная сборная Ирана по фехтованию на саблях завоевала серебряную медаль чемпионата Азии в Узбекистане.
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