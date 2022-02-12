Эксперты ЮНЕСКО намерены посещать Масуле летом 2022 года

Он отметил, что включение Масуле в список всемирного наследия ЮНЕСКО сыграет очень важную роль в развитии туризма провинции Гилян.

Деревня Масуле была основана в X веке и населена в основном талышами. Население — около 800 человек. Масуле расположена в северном Эльбурсе неподалеку от шоссе Решт-Зенджан, в 50 км от берега Каспийского моря. Климат — влажный, частые туманы. Уникальная планировка (перепад высоты в пределах деревни — больше 100 метров, крыши домов составляют улицы) делает Масуле популярным у туристов.

Деревня Масуле в 2007 году временно была включена в список Всемирного наследия.