Эксперты ЮНЕСКО намерены посещать Масуле летом 2022 года

Он отметил, что включение Масуле в список всемирного наследия ЮНЕСКО сыграет очень важную роль в развитии туризма провинции Гилян.
Деревня Масуле была основана в X веке и населена в основном талышами. Население — около 800 человек. Масуле расположена в северном Эльбурсе неподалеку от шоссе Решт-Зенджан, в 50 км от берега Каспийского моря. Климат — влажный, частые туманы. Уникальная планировка (перепад высоты в пределах деревни — больше 100 метров, крыши домов составляют улицы) делает Масуле популярным у туристов.
Деревня Масуле в 2007 году временно была включена в список Всемирного наследия.
Решт, 12 февраля, ИРНА – Эксперты ЮНЕСКО посетят Масуле на северо-западе Ирана летом 2022 года, чтобы расследовать досье для включения деревни в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил исполняющий обязанности управления культурного наследия, туризма и ремесел провинции Гилян Вали Джахани в субботу.
Он отметил, что включение Масуле в список всемирного наследия ЮНЕСКО сыграет очень важную роль в развитии туризма провинции Гилян.
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