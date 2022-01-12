Багери начал интенсивные дипломатические встречи по ядерной программе Ирана в Вене

На первой встрече Багери встретился с координатором Совместной комиссии Энрике Мора. Час назад в гостиницу «Кобург» прибыли эксперты из Исламской Республики Иран, чтобы поговорить с представителями группы «Большой пятерки» по вопросу снятия санкций, и встречи на этом уровне продолжаются. Сегодняшняя встреча является частью восьмого раунда переговоров по снятию санкций, и, похоже, переговоры достигли критической и решающей стадии.

Последний раунд начался в понедельник, 27 ноября, и, по словам переговорщиков, переговоры продвинулись. Но слышно, что, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах, некоторые экстравагантные требования, а иногда даже попытки отодвинуть Иран продолжаются, и это было одной из причин медлительности диалогов.