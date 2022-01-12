12 янв. 2022 г., 12:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84610808
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Багери начал интенсивные дипломатические встречи по ядерной программе Ирана в Вене

Багери начал интенсивные дипломатические встречи по ядерной программе Ирана в Вене

Тегеран, 12 января, ИРНА – Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани прибыл в гостиницу «Кобург» для продолжения интенсивных дипломатических консультаций после напряженных встреч с членами группы «Большой пятерки» в форме двусторонних и многосторонних встреч.

На первой встрече Багери встретился с координатором Совместной комиссии Энрике Мора. Час назад в гостиницу «Кобург» прибыли эксперты из Исламской Республики Иран, чтобы поговорить с представителями группы «Большой пятерки» по вопросу снятия санкций, и встречи на этом уровне продолжаются. Сегодняшняя встреча является частью восьмого раунда переговоров по снятию санкций, и, похоже, переговоры достигли критической и решающей стадии.  

Последний раунд начался в понедельник, 27 ноября, и, по словам переговорщиков, переговоры продвинулись. Но слышно, что, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах, некоторые экстравагантные требования, а иногда даже попытки отодвинуть Иран продолжаются, и это было одной из причин медлительности диалогов.

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