СМИ: «Ювентус» заинтересован в подписании Азмуна

По данным Sky и Джанлуки Ди Марцио, в гонку за Азмуна экстренно включился «Ювентус». Ранее форвардом интересовался «Лион», который, по информации журналиста Санти Ауна, в понедельник увеличил предложение.

Ранее в понедельник генеральный директор Александр Медведев «Зенита» дал понять, что клуб не заинтересован в продаже форварда. «Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», сказал Медведев «СЭ».

Туринский клуб в понедельник получил результаты МРТ Федерико Кьезы, который в матче с «Ромой» порвал крестообразную связку и выбыл минимум на полгода и приступил к поискам замены итальянцу. Источники утверждают, что «Юве» ищет вариант покупки игрока за небольшие деньги, а также имеет бесплатный слот для игроков из стран, не входящих в ЕС.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.